Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) tarafından Mağusa’da kişisel gelişim seminerleri düzenlendi.

Gümrük Çalışanları Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre, Arkın Palm Beach Hotel’de düzenlenen seminerlerde, iletişim, suçlu psikolojisi ve beden dili, zaman yönetimi, veri koruma, depolama, kişisel veri koruma yasası ve yapay zeka konuları ele alındı.

Etkinlik açılışında konuşma yapan GÜÇ-SEN Başkanı Ediz Kanatlı, donanımlı ve bilinçli gümrük emekçileri olabilmek ve kamu yararına, vatandaşa ve ülkeye gelen misafirlere en iyi şekilde hizmet verebilmek amacıyla seminerler düzenlediklerini söyledi.

Kanatlı, bu seminerlerin, ocak ayında Avrupa Birliği ve Yeşil Hat Tüzüğü’yle ilgili konularda devam edeceğini belirtti.