Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gübre desteği ödemelerine başlandığını duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan duyuruda, 2023-2024 üretim sezonu gübre destekleri için hesap kapama ödemelerine başlandığı, 3 bin 554 üretici için 40 milyon TL ödeme yapılacağını belirtildi. Destek ödemelerinin Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, destek ödemelerinin, Genel Tarım Sigortası Fonu kayıtları baz alınarak, kullandığı taban gübresi ve üst gübresine ait belgeleri ibraz eden üreticilere yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresine, tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları katı üst gübresine, narenciye alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu üst gübresine ve ilkbahar patates alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu veya potaslı üst gübresine 50 kg karşılığı 150 TL olarak, toplamda 3 bin 554 üretici için 40.3 milyon TL ödeme yapılacağı kaydedildi.