Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2021 - 2022 üretim sezonunda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Genel Tarım Sigortası Fonu kayıtları baz alınarak, kullanmış olduğu taban gübresine ve üst gübresine ait belgeleri ibraz eden üreticilere tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresine, tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları katı üst gübresine, narenciye alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu üst gübresine ve ilkbahar patates alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu veya potaslı üst gübresine 50 kg karşılığı 70 TL gübre desteği verildi.

Bakanlık, gübre desteği almaya hak kazanan 1.963 üreticiye ödenmesi için toplamda 11.121.005,00 TL’lik ödeme tutarının Bankalara yatırıldığı duyurdu.

Açıklamada üreticilerin hakedişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabileceğine de yer verildi.