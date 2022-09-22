Levent Özadam - Mesaj Kutusu
ABD’nin Güney Kıbrıs’a ambargoyu kaldırmasından hemen sonra Moskova’dan Ercan’a uçuşların yapılacağı haberleri yayılmaya başladı…
Çünkü Türkiye’de günlük bir gazete artık kaynağı neyse böyle bir başlık atmıştı!
Önce şunu belirtelim;
Moskova veya dünyanın başka bir ülkesinden Ercan’a uçaklar insin istemez miyiz?
Herkesten çok isteriz…
Ne kadar çok uçak o kadar çok turist demektir, otel demektir, döviz demektir!
Ama gelin görün ki sevincimiz sadece 24 saat sürdü…
Rus kaynaklar bu haberi yalanladı!
Hayallerimiz yıkıldı…
Ama biz de şaşırmadık doğrusu!
BM Güvenlik Konseyi üyesi de olan Rusya’nın böyle bir hamlesi tüm dünyada ses getirecekti…
Palavra çıktı!
Ama bu tür haberler yalan olsa da ardında başka şeyler ya da mesajlar aramak gerek…
Çünkü burada bir takım senaryolar yazılıyor ama bundan bizim haberimiz yok!
Ne diyorlarsa başımızı sallıyoruz…
…
Hemen ardından BM’ye KKTC’nin tanınma çağrısı yapıldı…
İlk defa oluyordu bu!
Ha keşke Erdoğan’ın çağrısından sonra dünyanın tümü bizi tanısa…
Oysa gelinen aşamada Türkiye devletlere bile kendimizi tanıtamadık!
Çünkü ortada Güvenlik Konseyi kararları var…
Bu kararlar orada durduğu sürece eğer bir sürpriz olmazsa bizi Türk devletlerinin bile tanıması mucizelere bağlıdır!
Tabi bununla birlikte bir kez daha toplum olarak bir karpuz gibi ortadan ikiye bölündük…
Özellikle federasyon yanlıları şimdi Türkiye bizi gerçekten tanıyor mu diye sormaya başladılar…
Birileri buna nankörlük diyebilir!
Ama doğruluk payı da yok değildir…
Türkiye 1974’den sonra Kıbrıs Türkü için gerçekten de çok maddi ve manevi katkılarda bulunmuştur ancak özellikle son seçim ve kurultaylarda müdahalede bulunarak bizi hayretler içinde bırakmıştır!
Yaşananlar siyasi hayatımızda hiçbir zaman unutulmayacak niteliktedir…
…
Yaşanan bu gelişmelerden sonra Cumhurbaşkanımız dedi ki…
“Erdoğan çağrısıyla tarih yazdı…”
Tabi ki olumsuz bir açıklama yapması beklenemezdi…
Biz başka türlü düşünüyoruz!
Dünyaya yapılan tanınma çağrısından sonra eğer denseydi, bundan böyle GS,FB ve BJK, tabi ki diğer takımlar KKTC’ye gelip maç yapacaklar diye işte asıl tarih o zaman yazılacaktı…
Bırakın tanınmayı biz spor ambargolarını bile şimdiye dek kıramadık!
Gençliği küstürdük…
Hadi hepsini bir yana bırakın Anavatan diye sarıldığımız Türkiye’de bile maç yapamadık!
Salonlarda müsabakalar sırasında Güney Kıbrıs bayrağı sallandı ama bizim KKTC bayrakları bir türlü göndere çekilmedi…
Bu da yüreğimizi dağladı!
Türkiye’nin kafasında şu sıralar ne var bilmiyoruz hatta bizimkiler de bilmiyoruz ama bizim için tarih GS, FB ve BJK gibi takımların bizim takımlarla maç yapmasıyla gerçekten yazılacaktır…
Okur şikayeti:
“Başımıza bela oldular…”
“Merhaba Levent bey,
Öncelikle kendimi tanıtayım, ismim İsmail Hakkı Dereli, yaklaşık 6 yıldır KKTC de çalışma izinli olarak bulunan bir TC vatandaşıyım. Ve yaklaşık 4 yıllık çalışmamın sonunda, biraz da kredi kullanarak Esentepe Turtle Bay Village sitesinden bir ev almış bulunmaktayım.
Yazım biraz uzun olacağı için şimdiden özür dilerim ama sonuna kadar okursanız ve daha fazla bilgi isterseniz memnuniyetle bunu yaparız.
Bu yazınızda bahsettiğiniz 2 Rus bayan geçen yıldan beri sitemizin başına bela oldu. En son 12 Eylül 2022 tarihinde yapay bir seçim yaparak site yönetimini ele geçirmeye çalıştılar ve hiç bir şey yapmazsak başarılı olacaklar. Sitemizde 411 daire ve bazı villalar vs 430 daire mevcuttur.
Bunlar 2+1 lerden 70, 3+1 lerden 80 sterlin aidat toplayacaklarını bildirdiler. Bu yaklaşık aylık 35000 sterlin gibi bir parayı yönetecekleri anlamına geliyor. Sitemizin yaklaşık giderleri ise aylık 10000 sterlin civarında hesaplanmaktadır.
Geçmişte yaşanan bazı yönetimsel krizlerden veya siteye yıllardır gelmediği için aidat ödemeyen ev sahipleri var, ve eğer bu 2 Rus bayan bir şekilde yasal statü kazanırsa 100 binlerce sterlin de oradan elde etmeyi planlıyor.
Seçim için bazı Ruslardan vekaletler toplamışlar, bunların 143 tane olduğunu biliyoruz, ancak KKTC yasalarına göre bu vekaletlerin hepsi sayılmıyor, çok daha azı sayılması gerekiyor, ama türlü hilelerle, seçimi tamamlamak için gerekli sayı olan 216 ya ulaştıklarını iddia ederek, kendilerini komite olarak seçtiklerini sayıyorlar.
Seçim günü her şeyi denetlemek üzere 15-20 Türk ve 4-5 İngiliz olarak orada bulunduk ve bütün şaibeleri gördük. Bunun dışında sitede yaşayan birçok İngiliz ve başka ülke vatandaşları şu an KKTC de olmalarına rağmen seçime katılmadılar, çünkü bu seçim bizim sitemizin organize ettiği bir seçim değildir.
Başka sitelerde 70-100 sterline kadar aidatların çıktığını biliyoruz ancak ben bu sitelerdeki dairelere 101evler.com dan baktım ve daire fiyatları 230-270 bin sterlin civarıdır. Oysa bizim sitemizde daire fiyatları 50-70 bin sterlin civarıdır.
Umarım ilginizi çekmeyi başarmışımdır, bu yazıyı yüzlerce mağdur adına yazıyorum.
En iyi dileklerimle, hoşça kalın!”
MESAJ KUTUSU
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