Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump döneminde, ABD ile işbirliğini artırmaya hazır olduklarını bildirdi.

Grönland yerel basını KNR'nin haberine göre Egede, Trump'ın Grönland hakkındaki söylemleri ve ABD-Grönland ilişkisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Egede, Grönland'ın bölgede önemli bir konumda olduğuna işaret ederek ABD, Rusya ve Çin gibi "büyük güçlerin" bundan faydalanmaya çalışabileceğini belirtti.

Bu durumun "tehdit" değil, "işbirliği için fırsat" olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Egede, kapılarının madencilik alanında yatırımcılara açık olduğunu söyledi.

Egede, "Trump ile diyalog başlatmaya ve işbirliği için fırsatları aramaya başladık." dedi.

Başbakan Egede, Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarını endişe verici olduğunu belirterek askeri çatışma çıkmamasının önemini vurguladı.

- Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Başbakan Egede, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.