Greko Burnu’na önceki gün, kayıkla 19 mültecinin daha geldiği bildirildi.

Alithia gazetesi, mültecilerin içinde bulunduğu kayığın sabaha karşı saat 04.00 sularında Liman Polisi’nin radarına takıldığını ve kayığın Paralimni’deki balıkçı barınağına çekildiğini yazdı.

Haberde, 19 mülteciden 13’ünün erkek, 3’ünün kadın ve 3’ünün çocuk olduğu; mültecileri Greko Burnu’na getiren 27 yaşındaki şahsın da tutuklandığı ifade edildi.

-Baba ve iki oğlu boğulmaktan kurtarıldı

Gazetenin bir diğer haberinde de, 13 Temmuz’da Ormidia bölgesinde tekneyle denize açılan baba ve iki oğlunun, teknenin çapasının çıkması ve sürüklenmesi üzerine denizde mahsur kaldığı bildirildi.

Haberde, İngiliz Üsleri Liman Polisi’nin olaya hemen müdahale ederek baba ve iki oğlunu kurtardığı ifade edildi.