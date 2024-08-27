Yunanistan ile Avrupa Komisyonu’nun Rum tarafının konuyla ilgili kararlarını beklediğini yazan Politis gazetesi, hükümet kaynaklarına dayanarak Güney Kıbrıs’ın projeyi istediğini belirtti ancak bunu ne pahasına olursa olsun istemediğine işaret etti.

Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısı projesinin hayata geçirilmesi süreciyle ilgili olarak Avrupa Komisyonu’nun inisiyatifi ve tüm paydaşların katılımıyla geçen cuma bir telekonferans toplantısı yapıldığını yazan gazete, “edindiği bilgilere dayanarak” uzun saatler süren görüşmenin herhangi bir sonuç vermediğini, çıkmaz görüntüsünün muhafaza edildiğini, tartışma alanının ise Yunanistan-Güney Kıbrıs ve Avrupa Komisyonu aşamasında artık siyasi olduğunu kaydetti .

Perde gerisinde yoğun istişareler yapıldığını bildiren gazete, masadaki fikirlerden birinin kurtarma fonundaki kaynakların yeniden dağıtılması yoluyla Avrupa finansmanının 675 milyon eurodan 1 milyar euroya artırılması olduğunu ancak bu fikrin hayata geçirilme perspektifine sahip olmadığını belirtti.

Bu aşamada Yunanistan’da kısa adı “ADMİE” olan ve Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail arasındaki denizaltı kablosu aracılığıyla elektrik bağlanması projesinin hayata geçirilmesini üstlenen Bağımsız Elektrik İletim Operatörü'nün ise siyasi kararların alınmasını beklediğini kaydeden gazete, istişarelerin sürdüğünü ve yakında bir sonuç çıkacağının gazeteye iletildiğini yazdı.

Haberde, Yunanistan hükümeti ile Avrupa Komisyonu’nun projenin 2022 yılının Ekim ayında ilan edildiği üzere, Doğu Akdeniz’de Yunanistan-Güney Kıbrıs ve AB’nin ortak çıkarını ilgilendiren bir proje olarak ilerlemesini arzu ettiğinin açık olduğu da ifade edildi.

Gazete, Yunanistan ile AB’nin ise Güney Kıbrıs’tan üzerine düşeni bir diğer ifadeyle, Rum yönetiminin finansal katılımı ile inşaat aşamasında tüketicilere ücret uygulanmasına ilişkin kararları almasının beklendiğini belirtti.

Haberde, Rum kesiminin Güney Kıbrıs’ın projeye hissedar-yatırımcı olarak katılması ve Türkiye’nin inşaat çalışmalarını engellemesi durumunda olası jeopolitik riskten doğacak ekonomik bedele karşı projenin sürdürülebilirliğini teyit edecek ekonomik ve teknik konuların açıklığa kavuşturulmasını talep ettiği de hatırlatıldı.

Avrupa Komisyonu’nun projeyi korumak için elindeki tüm diplomatik araçları kullanacağı konusunda geçtiğimiz hafta bir mektup aracılığıyla verdiği güvencelerin yeterli addedilmediğini de kaydeden gazete, Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un projenin şaibeli noktalarıyla ilgili açıklamasının Rum hükümetinin çekincelerinin tipik bir örneğini teşkil ettiğini ifade etti.

Böylece topun Güney Kıbrıs’ın sahasında olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın elektrik bağlantısının hayata geçirilmesini isteyip istemediğine yanıt vermeye çağrılacağını kaydeden gazete, geçen cuma günkü telekonferanstan buna ilişkin bir yanıt çıkmadığını ekledi.

Alithia gazetesi ise “Interconnector Konusunda Çıkmaz” başlıklı manşet haberinde Rum ve Yunan taraflarının projeyle ilgili konulara tamamen farklı yaklaştıklarını yazdı.

Olası Türk engelleriyle ilgili teminatlar ve tüketicilere masraf yansıtılmasına başlanması zamanı konusunda anlaşmazlıklar olduğunu kaydeden gazete, hafta içinde yeni temaslar yapılmasının beklendiğini ekledi.