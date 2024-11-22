Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki elektrik enterkonnekte projesi olarak bilinen Great Sea Interconnector projesiyle alakalı sorunların devam ettiği ve denizaltından döşenecek kabloyla ilgili anlaşma konusunda ekonomik sorunlar yaşandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, “Vergi Mükellefleri İçin 36 Milyon Euro’luk Tehdit” başlıklı haberinde Yunanistan’daki Bağımsız Elektrik İletim Operatörü ADMİE’nin projeyi üstlenmesinden bu yana iki ülkedeki enerji düzenleme makamlarının birçok kez baskının merkezinde kaldığını yazdı.

ADMİE’nin kendinden önceki yükleniciyle olan 48,8 milyon euroluk işlemin tamamını geri alamayacağı fikrinden vazgeçmediğini kaydeden gazete, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’daki enerji düzenleme kurullarının ise (RAEK ile RAAEİ) Güney Kıbrıs-Girit bağlantısıyla ilgili olarak bir önceki yüklenicinin yaptığı masrafı 12 milyon euro olarak onayladıklarını belirtti.

“Yunanistan’dan gelen bilgilerin” kararlarını değiştirmeleri için iki ülkedeki enerji düzenleme kurullarına baskı yapıldığını teyit ettiğini kaydeden gazete, ADMİE’nin tezinin ise geçen yıl yapılan görüşmelerde kendisine başka sözleri verildiği yönünde olduğunu ekledi.