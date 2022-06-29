Levent Özadam - Mesaj Kutusu
YÖDAK Kurul üyesi Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu’nun yüksek lisans diplomasının olup olmadığı ile ilgili iddialar 20 gündür gündemi meşgul ediyor…
Meşgul etmekte etmesine de YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı “sağır sultanı” oynamayı sürdürdüğü dikkatlerden kaçmıyor!
Doğrusu cevapsız kalan tüm sorular kafalarda daha fazla soru işareti yaratırken, iddialar ile ilgili pis kokular günden güne artmakta.
YÖDAK Başkanı Turgay Avcı neden suskun, neden Hasret Balcıoğlu’nun yurtdışından alındığı iddia edilen diploması ile ilgili gerekeni yapmıyor?
YÖDAK Kurul üyeleri tartışmalardan hayli rahatsız ve duyduğumuz kadarıyla birbasın açıklaması yapmaya hazırlanıyorlar…
Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC üniversiteleri dışındaki üniversitelerden mezuniyet yolu ile alınan diplomaların sadece YÖDAK’a verilen yasal yetki ile sorgulandığını bilmeyen yok.
Neden YÖDAK Başkanı Turgay Avcı bu yetkiyi kullanmıyor ve eğer söylenenler doğru ise YÖDAK Kurulunun da yasal yetkisini kullanmasını neden engellemeye çalışıyor?
Turgay Avcı, yetkisini kötüye kullanma suçlamalarına doğru giden süreç için neden gereğini yapmıyor!
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise YÖDAK’a yani YÖDAK Kuruluna yazdığı resmi yazı ile konuyla ilgili bilgi ve inceleme istediği ortadayken neden gerekli inceleme bugüne kadar yapılmadı?
YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, Kurul üyelerine “Cumhurbaşkanı benden bilgi istedi, ben de gereken bilgiyi verdim” diyerek iddiaları net olarak yanıtlamaktan kaçınıyor!
Avcı’nın YÖDAK Kurul üyelerinin soru ve taleplerine karşılık konu ile ilgili verdiği bilgiden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tatmin olduğu algısını yaratmaya çalıştığı doğru mu?
Neden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talimatının gereğini yapmayarak suç işleme eğilimine girmekte
Halbuki gönderilecek resmi bir elektronik posta ile iddiaların gerçek olup olmadığı ortaya çıkacakken konuyu tüm üniversitelerimizi sorgulatır noktaya getirmenin ne açıklanabilir ne de anlaşılabilir bir yanı var.
ABD veya İngiltere’nin veya herhangi bir yabancı ülkenin herhangi bir üniversitesinden mezun olan bir KKTC vatandaşının kamu münhallerine başvurmasında, askerlik bedelli hakkında, mesleğini icra etme noktasında meslek örgütlerince ve diğer resmi tüzel kişiliklerce talep edilen denklik ile ilgili araştırma yapma ve verme yetkisi sadece YÖDAK’ta.
Ülkesine dönen genç beyinlerin diplomalarını hak, hukuk ve adalet temelinde didik didik eden YÖDAK’ın kendi kurul üyesi olan Hasret Balcıoğlu’nun diplomasının denkliği sormaktan kaçması ise hukuksuzluk ve adaletsizlikten başka bir şey değildir…
Hiçbir seçilmiş ve atanmışın ise böylesi bir hukuksuzluk ve adaletsizliğe taraf olması kabul edilemez.
Özellikle de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından YÖDAK başkanlığına atanmaya layık görülen Prof. Dr. Turgay Avcı tarafından.
Şayet Prof. Dr. Turgay Avcı görevini kötüye kullanma pahasına iddiaları araştırmama yönünde ortaya irade koyuyorsa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hemen görevden alınmalıdır!
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar göreve atamayı bildiği gibi görevden almayı da bilmeli.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve YÖDAK başkanı Turgay Avcı bilmeli ki, diplomalar ile ilgili iddialar artık üniversitelerimizin uluslar arası saygınlığı zedeleyecek bir noktaya doğru gitmekte.
Skandal iddialar ile ilgili suskun kalmak ve suskun kalmayı sürdürerek görevini yerine getirmemenin sonucu ise üniversitelerimize uluslar arası zeminde güvensizlik yaratacağından “Rumun yapamadığını yapmak” olacaktır.
Skandal iddialar artık sahte veya hiç olmayan diplomanın çok ötesinde…
Skandal iddialar yine “Kralın çıplak” olduğunu yüzümüze tokat gibi vurdu.
Diplomanın varlığından öte iddialar artık bize unutmak isteyip de unutturulamayan bir kabusu hatırlatıyor.
Yasal yetkiler ile donatılanların nasıl yönetemediklerini, adaleti nasıl ayaklar altına aldıklarının, hak ve hukuk tanımadıklarının ve yasanın verdiği yetkileri nasıl sulandırdıklarının tipik bir örneği artık diploma skandalı ile ilgili iddialar…
Ve sormadan edemiyoruz, kral çıplak anladık ve içimiz kanaya kanaya görüyoruz da ancak “nasıl düzelecek bu işler ?”
Yoksa, YÖDAK hak hukuk ve adaletten muaf mı?
Bundan böyle artık gözler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da, kulaklar YÖDAK başkanı Turgay Avcı’dadır…
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MESAJ KUTUSU
Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, Lefkoşa Acil Servis’te çok değerli iki acil tıp uzmanının istifa ettirildiğini biliyor muydunuz? Covid-19 hastaları da artık buraya yönlendiriliyor ve bazı hekimlerin burada pozitif oldukları yönünde mesajlar geliyor. Sağlık çalışanları Acil Durum hastanesinin çok erken kapatıldığını düşünüyor…
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Sayın Ayşegül BAYBARS, parti disiplin kuruluna verilmenizi Jale hanımla birlikte mahkemeye taşıdığınız ancak kararı değiştiremediğinizi öğrendik. Demek ki disiplin süreci halen devam ediyor ve önümüzdeki günler de çok şeye gebe gibi görülüyor. Hayırlara vesile olsun artık…
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Sayın Ersin TATAR, YÖDAK’ta yaşanan diploma skandalı nedeniyle halen sessizliğinizi korumanız artık manidar karşılanmaya başladı. Perde gerisi aralanmadıkça yem kurum, hem siz hem de diğer üniversiteler bundan olumsuz etkilenecek, uyarmadı demeyin olur mu?
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Sayın Cemil KARZAOĞLU, Mersinlik yanını konusunda bir vekiliniz aleyhinde doğru olmayan bilgiler paylaşmanız parti içinde de tepki konusu olmaya devam ediyor. Bu arada sizin de eski defterler karıştırılmaya başlandı hazırlıklı olmakta yarar görüyoruz…
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Sayın Hüseyin AMCAOĞLU, milletvekili ara seçimlerinde UBP içinde milletvekili adaylığınız konuşulmaya başlandı. Yine her türlü jokersiniz desenize, hayırlı olacaksa niye olmasın ki! Demek ki şimdiden hazırlıklara başlamanız artık şart oldu!
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Sayın Mustafa AKINCI, ülkenin en büyük ikinci yangını konusunda hala bir yorumda bulunmamanız merak edenleri çatlatıyor diye duyduk. Küçük de olsa daha fazla gecikmeden yapın açıklamayı ki birilerinin merakı giderilmiş olsun…
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Sayın Kubilay ÖZKIRAÇ, bazı mahkeme duruşmalarına hastalık nedeniyle katılmamanız nedeniyle çalışanlar bu kez de sizin aleyhinize eylem yapıp bir ilki gerçekleştirmişler diye duyduk. Hayırdır davalardan bir çekinceniz yoktur ya!
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Sayın Mahmut ÖZÇINAR, Güzelyurt Portakal Festivali’nin açılış töreninde resmen sunucu rezaleti yaşandığı yönünde şikayetler gelmeye başladı. İlgili sunucun acemiliği nedeniyle ne İstiklal marşı okunmuş ne de protokol sunumu sağlıklı yapılmış. Siz böyle hatalar yapmazdınız ama ne olduysa artık onu da siz açıklayacaksınız…
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Sayın Koral BOZKURT, İskele bölgesinde ilklere imza attığınız dev proje Grand Sapphire Resort kompleksi satış rekorları kurmaya başlamış. Temiz ve kaliteli iş yapınca zaten başarı da kendiliğinden geliyor değil mi? Başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz…
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Sayın Ahmet SERDAROĞLU, asgari ücret konusunda büyük bir sürpriz yapıp 10 Bin TL’den aşağıya inmeyeceğiniz yönünde haberler sızmaya başladı. Bu arada diğer sendikalar da size destek vermeye hazırlanıyormuş, hadi bakalım gazanız mübarek olsun…
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