Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Sadece 3 gün kaldı…
Ülke artık en kritik noktaya kadar geldi!
Her sektörde tel tel dökülüyoruz ama artık çalışanların ve emeklilerin maaşlarının bile ödenememesi riski var önümüzde…
İster inanın ister inanmayın bu böyle, bu gerçeği kimse değiştiremez!
3 Gün sonra ise maaşların ödenme günü…
Şimdiye kadar bu sıkıntıyı borçlanarak atlattık bundan sonrası hayli zor!
KKTC’ye gerekli tek şey sıcak para…
Maliye Bakanı Sunat Atun’un Ankara ziyareti en çok da bunun için önemli!
Tamam iki ülke arasında imzalanması beklenen işbirliği anlaşması da var ama…
Önümüzdeki 3 günlük sürede maaş ödeme sorunu çözümlenmezse bundan böyle vay halimize!
Bu ülkede yaşanacakları tahmin bile etmek istemiyoruz…
Ama taş üstünde taş kalmayacağını tahmin etmek hiç zor değil!
Son içki ve sigara zammına gelirsek toplanan parayla AKSA’ya olan bir Milyar 50 Milyon TL’nin ödenmeye başlayacağı da kesinleşti…
Ama onun için de yasa gerekli!
Çok büyük ihtimalle yasa gücünde kararname ile o da hazırlanacak AKSA ödemeleri başlayacak…
Bunun Türkçesi şudur;
Kötü yönetimler Kıb-Tek batırdı ve bunun bedelini yine çilekeş halk ödeyecek!
Oysa bu ülke normal bir ülke olsaydı, Kıb-Tek’i batıranlar ya da sebep olanlar çoktan yargı önüne çıkarılır ve belki de şimdi cezaevinde olurlardı…
Ama şu maaşlar var ya!
Bu konuda yine Ankara’ya muhtaç hale getirildik…
Onun için Ankara ile ilişkileri iyi olan Sunat Atun’un bu ziyarette kendini anlatıp sıcak para getirmesi çok önemli!
Diyelim ki inandırdı ve en azından bu ay için maaş sorunu kalmadı…
Ya diğer aylarda ne olacak?
Yine mi el-avuç açacağız, kesinlikle de öyle olacak…
Kısaca şu anda kaderimiz Sunat Atun’un ikna kabiliyetine kalmıştır!
Ülke de şu sıralar var olup olmama ince çizgisi üzerindedir…
Hakkımızda hayır!
Bu fiyatlarla turizm olmaz!
Kıbrıs'ta havayolu ulaşımı çok hayati bir konudur.
Ada insanları olarak büyük ölçüde dünyaya ulaşımımızı hava yolu ile yapmak zorundayız.
Ülkemize ulaşmak isteyenlerde bize hava yoluyla ulaşmak zorunda.
Peki nasıl?
Türkiye'ye en ucuz uçak bileti 1900 Liralara ulaşmışken mi?
5000 Liraya varan tek yön bilet fiyatı görüyoruz.
Turist sadece KKTC'ye ulaşmak için binlerce lirayı gözden çıkartmak zorunda.
Bunu niye yapsın..?
Türkiye den gelecek olan turist bizi ayağa kaldırabilir elbette...
Ama yanı başımızdaki Antalya'ya 5'te biri fiyata uçmak varken bizi niye tercih etsin?
Turizm bizim lokomotif sektörümüz... Otelcimiz, esnafımız, taksicimiz, üreticimiz herkes turist yolu gözlüyor.
Bu bilet fiyatlarıyla bu yaz sezonu bu adaya uğrayan olmaz bunu iyi bilelim ve çok ciddi önlemler almamız gerektiğini bilelim.
Bu ekonomik krizden çıkmak istiyorsak turiste ihtiyacımız var!
Yatırımı neden devlet yapmak zorunda!
Mobil iletişim KKTC'de yerlerde sürünüyor.
Günlerdir bunu söylüyoruz.
Vatandaş parasını ödediği interneti kullanamıyor.
Özellikle Turkcell'de durum çok daha vahim.
Abone sayısının fazlalığından olsa gerek Türkcell hattınız varsa cepten internete girmeniz çok zor.
Türkcell hızlı internet için kısık sesle devleti suçluyor.
Biz de halk olarak soruyoruz şimdi.
Özellikle ulaştırma bakanımız Erhan Arıklı'ya soruyoruz.
Mobil interneti 3G'yi yada gelecek olan 4.5, 5G'yi kullandıran satan pazarlayan Türkcell Telsim değil mi?
Yatırımı niye devlet yapıyor?
Yatırımı niye sermaye yapmıyor?
Yani mobil internetin çatır çatır pasarını alacaksın ama çağın gerisinde kalacaksın, çağı yakalamak içinde yatırımı devletten bekleyeceksin.
Bu nasıl iş?
Belediyeler reformunu da beceremediler...
Belediyeler reformu dilden dile konuşuluyor.
Reform için önce 26 Haziran dediler, sonra 27 Kasım.
28 belediyenin olmayacağı düşünülüyor ama 13 belediye konusunda da formül bir türlü tutmadı.
Muhalefet bir yandan bastırıyor.
Sendikalar bu işin peşini bırakacak gibi değil...
Bu reform gerçekleşmezse Ankara ile ilişkiler yine çıkmaza girecek ki zaten çok da iyi değil.
Reform yapmak konusunda özürlüyüz bu kesin...
Laf çok icraat yok...
İşleri güçleri ziyaret!
Devletçilik oynamayı çok seviyorlar...
KKTC'nin en yüksek makamının başka işi yokmuş gibi bu süreçte tek icraatları ziyaret ve kabuller.
O onu ziyaret ediyor o da onu...
Dön dolaş aynı hikaye...
Yıllardır doyamadılar birbirlerine...
Ülkede her şey mükemmel ya kabuller ziyaretler sohbet muhabbet süper...
Millet bıktı artık kabul haberlerinizden yeter...
Diyarbakır'dan turist bekleme hayali...
Diyarbakır'da Turizm bakanı ve ekibi KKTC turizmini anlattı.
Küçümsemek istemiyoruz bu ülkeye gelecek her turist bizim için çok önemli ama Diyarbakır'dan KKTC'ye gelmek için cepten çıkacak uçak parasını bir hesaplayın lütfen...
Ayrıca Diyarbakır'da işsizlik tavan yapmış, halk ekmeğinin derdinde ve gelir düzeyi düşmüş.
Siz kimi getireceksiniz oradan?
Nerelerde ne için uğraşıyoruz biraz mantık lütfen...
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MESAJ KUTUSU
Sayın Turgay AVCI, YÖDAK heyeti olarak dün gittiğiniz Cumhurbaşkanlığı ziyaretinde Asbaşkan Mehmet Hasgüler ile neredeyse birbirinizin üstüne yürümek üzerineymişsiniz. Hayırdır böyle önemli bir kurumda paylaşamadığınız nedir? Ersin bey de tartışmayı görünce salonu terk etti diye duyduk…
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Sayın Sunat ATUN, başta hükümet ortakları olmak üzere bütün kamuoyunun gözü Ankara ziyareti ve dönüşüne çevrildi. Güzel haberlerle gelirseniz ne ala da eğer kötü haberlerle gelirseniz bu ülkede yeni ve acılı bir dönem başlamış olacak…
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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan özel bir davet aldığınız ve yarın Ankara’ya uçacağınızı öğrendik. Kıbrıs sorun uve Maraş konusu dışında hükümet ile ilgili de bazı gelişmeleri görüşeceğiniz belirtiliyor.
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Sayın Gürcan ERDOĞAN, Kıb-Tek ve akaryakıt konusunda her kafadan bir ses çıkarken siz en iyisi bunu resmi açıklamalar yaparak vatandaşın kafasının bulanmasının önüne geçebilirsiniz. Zira bazı açıklamalar sırf ortalık karışsın diye bilakis yapılıyor…
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Sayın Orsel NEŞE, Bakanlık müdürlüğü görevinizden affınızı istemenize rağmen bunun kabul görmediği anlaşılıyor. Makam meraklısı olmadığınız her halinizden belli zira bu makam için çok sayıda kişi birbirleriyle kıran kırana bir yarış halindeler…
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Sayın Erhan ARIKLI, iki mobil şirketi internette yaşanan aksaklıkların sanki de devletin çok parası varmış gibi her şeyi devletin sırtına yüklemek istiyorlar. Yatırımlar konusun imzalanan sözleşmede böyle bir şey var mı yoksa boşuna mı gazel okuyorlar…
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Sayın Ünal ÜSTEL, belediye seçimlerinin ertelenmesi sanki de Anayasa’ya takılacak gibi görülüyor. Zira muhalefetin mecliste oybirliği sağlayamaya pek niyeti yok, umarız yapılan reform çalışmaları boşuna gitmez…
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, alkol ve sigaraya okkalı zam yapılsa da asıl düşünülmesi gereken bu zamların geçi çekilmesi değil ekmek, süt ve diğer temel gıda maddelerine yapılan zamların geri çekilmesi vatandaşı daha fazla mutlu edecektir, bir düşünün deriz…
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Sayın Meftun ORKUN, Kıb-Tek yönetim kurulu başkanlığına atandığınız halde kararın resim gazetede yayınlanmaması nedeniyle heyecanlı ve gergin bekleyişiniz devam ediyormuş. Bu memlekette ne günlere kaldık artık değil mi?
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Sayın Oğuz CEYDA, tarımda yaşana sıkıntılar nedeniyle Çiftçiler Birliği yönetimine muhalefeti hayli yükselttiğiniz gözlemleniyor. Önümüzdeki ay içinde yapılacak olan genel kurulda şansınızın hayli büyük olduğu konuşuluyor, hadi bakalım gazanız mübarek olsun…