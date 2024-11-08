Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli - Boğazköy Eski Anayolu üzerindeki arazide enerji hattı çekildiği sırada yaşanan iş kazası sonucu yaşamını yitiren Taımoor Ansar'ın ölümü ile ilgili olarak yürütülen polis soruşturması kapsamında olayda ihmali görülerek tutuklanan Aziz Limasolllu ile Mehmet Boğa bugün mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Mehmet Davulcu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 07.11.2024 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Gönyeli-Boğazköy eski anayolu 8-9. Km'leri arasında boş bir arazi içerisinde, Aziz Limasollu'nun Direktörü olduğu Just Group LTD isimli şirkette Elektrikçi olarak çalışmakta olan Pakistan uyruklu Taimoor Ansar’ın konu arazide bulunan ve KIB-TEK'e ait elektrik direği üzerinde elektrik tellerinde gevşetme yaptığı bir sırada, direğin kökünden kırılarak devrilmesi sonucu direkle birlikte sırt üstü bir vaziyette yere düşüp direğin altına kalarak ağır bir şekilde yaralandığını söyledi. Polis, Taimoor Ansar’ın hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiğini belirtti.

Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından yapılan soruşturma sonucu Aziz Limasollu ve usta başı Mehmet Boğa’nın tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlılar tarafından kendilerine verilen iş sözleşmesinde çürük direklerin değiştirilmesinin yer aldığını belirtti. Polis, zanlıların ifadelerinde direkleri daha önce değiştirdiklerini söylediklerini aktardı. Polis, ayrıca zanlıların kazanın yaşandığı bölgedeki araziye araç giremediği için personelin direğe çıktığını söylediğini açıkladı. Polis, olay günü söz konusu yere gittiklerinde yıkılan direğin yanında vinç araç gördüklerini, bu hususla ilgili de soruşturma başlattıklarını söyledi. Polis, zanlı Limasollu’nun şirketin kendisine ve kızına ait olduğunu, ancak sorumlu şahsın ise Mehmet Boğa olduğunu söylediğini aktardı. Polis memuru, Çalışma Dairesi müfettişlerinin soruşturmasının devam ettiğini, yeni tutuklamalar olabileceğini kaydetti. Polis, alınacak ifadeler olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlı Boğa’nın 3 gün süreyle tutuklu kalmasını, Limasollu’nun ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 100 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 800’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.