2024'ün trafik kayıpları 49'a yükseldi

Gönyeli'de bir aracın çarptığı yaya Hüseyin Ulu, hayatını kaybetti.

Polisin verdiği bilgiye göre saat 17.50'de Lefkoşa - Güzelyurt ana yolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında, Kemal Düzgün (E-33), yönetimindeki VM 901 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği esnada, Gönyeli'de İrmar Market önlerine geldiğinde, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Alayköy'de sakin Hüseyin Ulu'ya (E-46) çarptı.

Kaza sonucu yaya Hüseyin Ulu, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Ulu'nun hayatını kaybettiği kazayla 2024'teki trafik bilançosu 49 ölüye yükseldi.