(Kamalı Haber) – Gönyeli’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Alma ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan zanlılar Arthur Mawunga ve Onochie Sydney Ndianefo mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı. Kesat, 4 Kasım 2024 tarihinde saat 18:30 raddelerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis ekibi tarafından Küçük Çekmece Sokak Gönyeli adresinde SP 287 plakalı araç içerisinde tespit edilen zanlı Arthur Mawunga’nın polisi görmesi üzerine araçtan inerek koşarak kaçtığını ve bir apartman arkasına tasarufundaki çantayı attığı sırada makul güç kullanılarak tutuklandığını söyledi. Polis akabinde zanlının atmış olduğu çanta içerisinde yapılan aramada yaklaşık 4 Gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis zanlı ile birlikte araçta bulunan ve meseleye bağlantısı olduğuna düşünülen zanlı Onochie Sydney Ndıanefo’nun da tutuklandığını aktardı. Polis memuru Fezile Kesat mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın yeni olduğunu zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca zanlı Arthur Mawunga’nın başka bir meseleden aranan kişi olarak hakkında derdest emri bulunduğunu ve bu yönde de soruşturma başlatıldığını da belirterek ilk etap ta soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Ndıanefo’nun avukatı zanlının suça bağlantısı olmadığını diğer zanlının otostop çektiği için aracına aldığını iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.