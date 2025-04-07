(Kamalı Haber) – Gönyeli’de meydana gelen “Yaralama, Kanunsuz Bıçak Taşıma” suçlarından tutuklanan zanlı Baran Şencan yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 5 Nisan 2025 tarihinde saat 05.30 raddelerinde Gönyeli’de umumi bir yer olan Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kavga olayı esnasında Lefkoşa’da sakin zanlı Baran Şencan tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşımış olduğu ağız uzunluğu 5 cm toplam uzunluğu 10 cm olan bıçağı, Lefkoşa’da sakin A.Ş’nin sağ bacak baldır kısmına iki kez sokup çıkarmak sureti ile adı edilenin ayak baldırında 2 adet 2 cm'lik kesi oluşmasına sebebiyet verdiğini mahkemeye aktardı. Polis, müşteki A.Ş. aynı gün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiğini ve zanlı Baran Şencan’ın ise derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis zanlının tutuklanmasının akabinde Hamitköy adresindeki ikametgahında mahkeme emri gereği 00.30-00.50 saatleri arasında yapılan arama neticesinde ise olayda kullanmış olduğu bıçak tespit edilip emare olarak alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1gün ispati vücutta bulunması, 50 Bin TL nakit teminat yatırması, ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 450 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.