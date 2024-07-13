Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen “mal sahibinden izinsiz araç kullanma, ev açma ve hırsızlık” suçlarından tutuklanan Abdullah Ay bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emre Koyun mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16 Haziran 2024 tarihinde Gönyeli'de Sht. Yüksel Dereli Sokakta bulunan C.A.’ya ait ikametgahta kilitli odasının kapısını açıp içeriye girdikten sonra odanın komodini üzerinden bulunan KY 795 plakalı Pejo 307 marka aracın anahtarını alıp çıkış yaptıktan sonra, aracı izinsiz alıp sürerek oradan ayrıldığını söyledi. Polis, olayın 12 Temmuz 2024 tarihinde bildirildiğini, yapılan soruşturmada aracın Gazimağusa’da terk edilmiş, arızalı ve hasarlı şekilde tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının önceki gün tutuklandığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı ise anahtarı çalmadığını öne sürerek, “C.A. benim malımı çaldı. 10 bin liralık televizyonumu bazı eşyalarımı çaldı. Ona dedim ver eşyaları al arabayı. Eşyalarımı vermeyince arabayı bıraktım. Ancak arabaya zarar vermedim, oluşan zarar benden kaynaklı değil” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.