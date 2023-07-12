Gönyeli'de bu gece bir araç, makinesindeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması yüzünden yandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, saat 21.20'de Gönyeli'de İncirli Sokak'ta park halinde bulunan Adem Üney'e ait GU 906 plakalı aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu aracın makine bölümü, ön kaputu, ön camı ve ön göğüs kısmı yanarak zarar gördü.

Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.