Gönyeli’de önceki gece kapısını kırarak girdiği apartman dairesinden bir Led TV çaldığı tespit edilen bir kişi zanlı olarak tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın basın bültenine göre Çarşamba gecesi 21.00 sıralarında kapısı kırılarak daireye girilmesinin ardından bir Led TV’nin çalındığının polisin bilgisine getirilmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlı görülen H.Ö.(E-33) tutuklandı. Çalınan televizyonun, H.Ö.’nün tasarrufunda bulunarak emare alındığı kaydedildi.

Polisin hırsızlıkla ilgili soruşturması sürüyor.