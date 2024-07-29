Gönyeli’de alkol tesiri altında direksiyon başına geçen sürücü, trafik kazasına neden oldu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, bu sabah 1.00 sıralarında Şahin Konağı Sokak’ta meydana geldi.

29 yaşındaki sürücü Hüseyin Tayaşlı, 172 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ST 335 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, banket içerisindeki elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.