Gönyeli-Boğazköy ana yolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, selvi ağacına çarpan aracın sürücüsü 24 yaşındaki Ammer Yassır Babıker Dafaalla, hayatını kaybetti.

Feci kaza: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Feci kaza: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00 sıralarında Gönyeli-Boğazköy ana yolunda, Atatürk Caddesi’nde, trafik kazası meydana geldi.

Ammer Yassır Babıker Dafaalla’nın (E-24) KR 559 plakalı salon araç ile kuzeye doğru giderken sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan selvi ağacına çarptığı kazada, sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: rss