Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Amcaoğlu, bu yılki Çevre Günü temasına atıfta bulunarak kentin daha yaşanabilir olması için atık yönetim stratejileri ve yeni adımlar attıklarını söyledi. Amcaoğlu, bu strateji hedefiyle UKÜ ile bir iş birliğinin gündeme geldiğini ifade ederek UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’yi ziyaret ettiklerini belirtti.

Özellikle atıkların geri dönüşümü, enerji verimliliği ve sürdürülebilir belediyecilik kapsamında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin de desteğiyle belediyenin çevre ve geri dönüşüm noktasında daha ileriye taşınacağını kaydeden Amcaoğlu, iş birliği ve desteklerinden dolayı UKÜ ailesine ve UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’ye teşekkürlerini iletti.

Amcaoğlu, AB döngüsel ekonomi eylem planının, belediye atıklarının 2030 yılına kadar yarıya indirmeyi hedeflediğini ifade ederek Gönyeli Alayköy Belediyesi olarak atıkların geri dönüşümü, hacminin azaltılması, çevrenin temiz tutulması, hammadde ve enerji tasarrufu sağlanması, çevreyi kirleticilerden koruması ve yeni iş imkânlarının sunulmasının çok önemli olduğunu düşündüklerini söyledi.

Amcaoğlu, “İklim krizi ve adaptasyon çalışmalarımızda enerji verimliliği konuları Belediyemizin öncelikleri arasında gelmektedir. Tüm atıkların bütüncül yönetimi belediyemizin öncelikli stratejileri arasındadır” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu’nun ziyaretine, Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, Prof. Dr. Şerife Gündüz ve Belediye Meclis Üyelerinden Hatice Benan ve Alev Alp da eşlik etti.