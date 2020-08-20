banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1125
ALTIN
459.118
DOLAR
7.2670
STERLİN
9.5859
EURO
8.6311

Gönülleri okşayan sağlık skandalı

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

20 Ağustos 2020, 06:06

Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi.

Sağlıkta bir skandal olacak ve aynı zamanda herkesin gönlünü de okşayacak.

Geçtiğimiz gün, Güzelyurt’ta tam da böyle bir duruma şahit olduk.

Cengiz Topel Hastanesi’nde ateşli hasta çadırı kuruldu!

Cengiz Topel Hastanesi’nin fedakar doktorlarından, İyilik Gönüllüleri’nin meleği Dr. Nurçin İncirli’nin sosyal medya paylaşımından öğrendim.

Aynen şunları paylaşmıştı:

‘’İMKÂNLAR DOĞRULTUSUNDA EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ...

Cengiz Topel Hastanesi olarak, içerde yatan diyaliz, çocuk ve diğer servis hastalarımızı da düşünerek ateşli hastaları izole bir şekilde değerlendirmek için, hasatanemiz bahçesinde ekipman kurduk.

Ateşli kişiler çadırlarda güvenli bir şekilde tetkik edilecek. Şayet kişi hasta ise daha ileri bir merkeze sevk edilecek.

Amaç içerdeki yatan hastalarımızı, diyalize gelen hastalarımızı ve polikliniğe gelen hastaları korumaktır.

Keşke pandemi için bina yapabilsek en hızlı yapılabilecek şey, Kızılay çadırlarında hastalarımızı tetkik etmek.

Dileriz bu süreci en kısa sürede kayıpsız atlatırız..’’

İşin skandal yönü, ülke genelinde ateşli hasta sayısı artarken ve mevsimin değişmesi ile birlikte artma eğilimi gösterecek iken, Sağlık Bakanlığı’nın bu güne kadar etkin önlem almaması idi.

İşin skandal yönü, zaten eksik kadro ile hizmet vermeye çalışan sağlık çalışanlarının, sanki başlarının çaresine bakmak zorunda bırakılması gibi bir görüntü oluşması idi.

İşin skandal yönü, bu modern devirde, Kızılay çadırları ile halkımızın,ateşli pandemi göçmenlerikonumuna düşürülmesi idi.

İşin skandal yönü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapıldığı gibi, 13-15 bin TL’lik bir konteyneri ateş polikliniğine çevirecek birkaç hayırseverin çıkmaması idi.

İşin gönülleri okşayan yönü, Cengiz Topel’in meleklerinin, hastalarının ihtiyaçlarını görmezden gelmemesi idi.

İşin gönülleri okşayan yönü, bir avuç insanın, yokluk içerisinde organize olabilme becerisi idi.

İşin gönülleri okşayan yönü, yokluğu bahane etmeyip, iki çadırla mutlu olma-mutlu etme ulviliğinin gösterilebilmesi idi.

İşin gönülleri okşayan yönü, bu ülkede hala siyaset için değil, kendi kazanımları için değil, insan için dertlenen insanların olduğunu görmekti.

Skandallar üretmek de, gönülleri okşamak da insana mahsustur.

Söz konusu sağlık olduğunda ise kazanan hep ulvilik olmuştur.

Şu pandemi günlerinde, sağlığın karanlık yollarında, yolunuz da bahtınız da açık olsun.

Paylaştığınız bu fotoğraflar da, pandemi tarihimizin gönülleri okşayan bir sağlık skandalının belgeleri olarak hep hafızalarımızda kalsın…

Dr. H. İlker İpekdal

İletişim: 0542-8529899

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim