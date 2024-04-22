Güney Kıbrıs'ın İlkokul Öğretmenleri Sendikası (POED) Başkanı Miraia Vasiliu, okullardaki göçmen/sığınmacı biyografisi olan bütün öğrencilere Yunanca'nın ikinci dil olarak öğretilmesini istedi.

Vasiliu, Alithia gazetesine yaptığı özel açıklamada, bugün ilkokullarda öğrenci nüfusunun yüzde 20’sinin, ana okullarda ise yüzde 24,5’inin göçmen/sığınmacı biyografisine sahip olduğunu açıkladı.

Eğitim dili Yunanca olmayan bu öğrencilerin başarı durumları ve ana dili Yunanca olan öğrencilerle etkileşimlerinin bilinemeyeceğini belirten Vasiliu, eğitim döneminin sonları olsa bile Güney Kıbrıs’a yeni giden ve okula yeni giren öğrenciler bulunduğunu anlattı.

Vasiliu, göçmen/sığınmacı biyografisine sahip öğrencilerin, eğitim sistemine daha rahat adapte olabilmesi için ana okullardan başlanarak Yunanca'nın ikinci dil olarak öğretileceği kabul veya hazırlık sınıfları açılmasını istedi.