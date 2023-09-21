Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) tarafından organize edilen Göçmenköy Festivali 2023, yarın ve cumartesi yapılıyor.

Dernek açıklamasına göre, Lefkoşa’da Göçmenköy Parkı'nda düzenlenecek festivalde dans gösterileri, konserler, yüz boyama ve zumba kids gibi aktiviteler yer alacak.

Festival kapsamında yiyecek, içecek, el işleri, takı, hediyelik eşya gibi ürünler de satışa sunulacak.

Göçmenköy Festivali'nde GÖÇTAŞ Çocuk, GÖÇTAŞ Büyük, GÖÇTAŞ Yetişkin, Mesarya Genç Müzik, Grup Baria, TUFAD, İGEM, Gençlik Merkezi, GENÇ-SAD, Mod Dance, YDÜ Dans Okulu, LBO Çocuk ve Gençlik Korosu, Sol Anahtarı, Folk-Der, AKSAD, HASDER, Zumba Kadir, DOKAD Modern Dans ve Tango Curativo sahne alacak.