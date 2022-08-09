Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Başbakan Ünal Üstel ile geçen hafta Radyo Vatan'da bir program yaptık.
Üstel, tarihin ekonomik açıdan en zorlu dönemlerinde bu başbakanlık koltuğuna oturdu.
Döviz krizi, Kovid sonrası daralan ekonomi ve Rusya Ukrayna savaşı...
Ve KKTC'nin kronik sorunları!
İşi bir hayli zor bakalım zaman bize neler gösterecek ve Üstel hükümetini nasıl hatırlayacağız..
Programda 'Göç yasası' konusu gündeme geldi..
Yani 2011 sonrası kamuya girenlerin durumları.
2011 öncesine göre yüzde 40 daha az maaşla çalışan insanların durumu...
Eşit işe eşit ücret isteyenlerin durumu...
Başbakan Üstel, sendikalar tarafından bu kapsama giren çalışanların durumunu ifade eden 'Göç yasası' tabirini defalarca kullandı.
Yani bu yasasın 'Göç yasası' olduğu devletin en üst makamları tarafından da kabul edildi..
Neyse sonuca gelelim..
Başbakan bu yasaya karşı yapılan eleştiriler haklı buldu ve 2011 yılında uygulamaya giren 'Göç Yasası'ndan bu güne kadar bir iyileştirme yapılmadığını söyledi.
Bu konuyu masaya yatırdıklarını ve bütün maaş skalasını baştan değiştirecek bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Üstel, düzenlemenin Maliye Bakanlığı tarafında yapıldığını yasanın tadilat istediğini gerekirse yasa gücünde kararname ile bu sorunu çözeceklerini ifade etti.
Üstel hükümeti göç yasasını ortadan kaldıran hükümet olabilir.
Bakalım göreceğiz, biz siyasette bu tür sözleri çok gördük o da ayrı bir konu...
“Asgari ücrette vergi olmayacak”
Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, 'asgari ücrette vergi dilimlerinin iç içe geçmesi nedeniyle bir vergi ortaya çıktığını belirterek, “Bu konuda tavrım net. Asgari ücretten vergi alınmayacak.' dedi.
Bu güzel bir haber.
Asgari ücretlilerin durumu şuan vicdanları sızlatan bir durum.
Üsten, Maliye Bakanı arkadaşımız başta olmak üzere, görevli arkadaşlarıma talimat verdim. Kısa sürede bu çalışma tamamlanacak ve asgari ücretten vergi alınmayacak” dedi.
Bu haberi önemsiyoruz ve bu talimatın bir an önce hayat bulmasını bekliyoruz.
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Mark Buddle olayı ve düşündürdükleri...
Avustralya’nın en büyük motosiklet çetelerinden birinin lideri olan Mark Buddle KKTC'de kendine bir hayat kurmuş ve işlerini yönetiyordu.
Hakkında çok ciddi ithamlar olan uluslararası bir suçluydu..
İnterpol tarafından da aranıyordu.
Bizi burada ilgilendiren konu bu çapta bir suçlunun KKTC'de açıkça saklanıyor olmasıydı...
Neyse ki polisimizin ve ilgili kurumlarımızın çabasıyla bu dertten kurtulduk.
Buddle şimdi Avustralya'da yargılanıyor.
Avustralya basını, “ülkenin en çok aranan adamı olarak nitelenen 37 yaşındaki Buddle’ın 40 milyon dolarlık kokain kaçakçılığıyla suçlandığını ve ömür boyu hapis cezası alabileceğini yazıyor.
Şimdi bu olayla şöyle bir algı oluştuysa ne mutlu bize...
KKTC suç örgütü liderlerinin barınma ve saklanma yeri değildir.
Varsa böyle düşünenler planlarını bir kez daha gözden geçirsinler.
Tabi bu gibi çete başlarına KKTC'den de yataklık edenler varsa onlar için de geçerli bu tavsiye...
Bu arada şunu es geçmemek gerek…
Buddle’nin avukatı bir açıklamasında ne demişti;
Burada kalmak için bazı siyasilere rüşvet verdim…
Bu konuda adam niye yalan söylesin ki!
Kokain ticareti yüzünden belki de sınırsız parası var…
Avukat bu açıklamayı yaptı ama kimse üzerine almadı!
İsim verilmedi ama bize göre bu konuda tüm siyasiler zan altına girmiştir…
Eminiz ki Buddle’nin avukatı da hangi siyasilere rüşvet verildiğini kesinlikle biliyorduk!
Hani hep deriz ya temiz toplum filan…
Ha keşke artık bir yerlerden başlansa!
İsimler deşifre edilse…
Rüşvet vermek suç olduğuna göre çıkıp mahkemede kendilerinden hesap sorulsa!
Çok zor ama değil mi?
Bize göre de öyle…
MESAJ KUTUSU
Sayın Olgun AMCAOĞLU, son yapılan bakanlar kurulu toplantısında Akaryakıt Otomasyon Sistemi için bir firmasının 389 Bin Dolar verdiği teklif kabul edildi ve uygulamaya girdi. Bir de bu ihale için daha önce 100 Bin Dolar teklif verilmiş ancak kabul görmemişti. Bu işte sanki de biraz terslik var gibi görülüyor değil mi?
…
Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, Konya’da yapılacak olan İslami Dayanışma Oyunları konusunda öyle bir açıklama yaptınız ki buram buram suçlama kokuyordu. Bir de bu suçlamaları kime ya da hangi makama yaptınız açıklarsanız kafalardaki soru işaretlerini gidermiş olacaksınız…
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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, mahkum temsilcileri ile yapacağınız toplantıyı erteleyince biraz moraller bozuldu diye duyduk. Sorunlarını dinlemek için en kısa zamanda sizi aralarında görmek istiyorlar, fazla da geciktirmeyin deriz!
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Sayın Hasret BALCIOĞLU, sözde YÖDAK üyeliğiniz konusunda artık polis soruşturması başlatıldı. Yurt dışından dönünce soruşturma genişletilecek ve hakkınızda son kararı da yargı verecek. Şimdiden savunmanızı hazırlamanızı salık veririz, artık bundan sonra adaletin kestiği parmak acımayacak değil mi?
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Sayın Gülşah Sanver MANAVOĞLU Türkiye kökenli seçmenlere çözüm odaklı partilere destek vermelerini söylediniz ama pek anlaşılmamış olsa gerek ki insanların kafalarını karıştırdınız. Bu konuda daha detaylı bir açıklama iyi olacak gibi geldi bize…
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Sayın Erhan ARIKLI, yeni havayolu şirketi kurma çalışmaları belli ki sizi biraz fazlasıyla agresif ve hoşgörüsüz yapmış. Bu arada medya mensuplarını tetikçilik ile filan suçlarken isim verin ki bütün camia zan altında kalmasın. Biz sizi cesur siyasetçi bilirdik doğrusu…
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Sayın Hayri ORÇAN, sizin genel başkan bastırdı ve Tatlısu’nun başka bir belediyeye bağlanmasının da önüne geçti. Doğru karardı zira bir çok belediyeden daha fazla bu ülkenin tanınmasına öncülük ediyorsunuz…
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Sayın Ömer GÜLTEKİN, Elazığ’da Binali yıldırım ile birlikte ortak üniversite kurma projeniz olduğunu ve çok yakında da temellerin atılacağını duyduk, hayırlı uğurlu olsun. Geçmişte yaşananlar burada sizi fazlasıyla kırdı değil mi?
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Sayın Hasan SERTOĞLU, Cumhurbaşkanı Tatar’a Konya ziyareti konusundaki sert tepkiniz parti içinde de tartışılmaya başlandı. Biliriz dilinizin kemiği yok ama parti çıkarlarını da göz önünde bulundurmanız konusunda yorumlar yapılıyor…
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Sayın Enver MAMÜLCÜ, ayrelli üretimi ve sonrasında da ihracı için yurt dışından bazı iş insanları ile dirsek temasında olduğunuzu duyduk, hayırlı olsun. Zira bu sıralar üretime önem vermezsek ileriki süreçte çok zorlu günler bizi bekliyor.
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