Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Eski Başbakan Ersan Saner ile dün telefondayız…
Aktif siyaseti bıraktı gibi gözüküyor ama siyaset bu, kana işledi mi bir kere imkanı var mı?
Şu anda çok ciddi bir konut projesine başladı, yoğun bir gündemi var ama sohbet konusu elbette siyaset üzerineydi…
O bize sordu, biz de geri kalmayıp ona sorduk!
Ada genelinde tüm belediyelerde tahminini söyledi ama asıl konu elbette onun da bölgesi olan G.Mağusa’ydı…
“Erdal kazanır” diye yanıtladı sorumuzu!
Bunda da iyi bir hekim olması ve halkla ilişkilerinin güçlü oluşu ve tabi ki 3 partinin desteği ile kazanma şansının büyük olduğunu ifade etti…
Hatırlanacağı üzere Başbakan Üstel de yaptığı son basın toplantısında ‘G.Mağusa bambaşka’ diye bu bölgeye verilen önemi bir kez daha ortaya koymuştu!
Yine, Lefkoşa ile G. Mağusa UBP için olmazsa olmaz ilçelerdi ve bunu da kendilerinde çeşitli nedenlere bağlıyorlardı…
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UBP burada büyük karmaşa yaşadı…
Cumhurbaşkanı Tatar’ın isteğiyle Erdal Özcenk’in aday olması kararlaştırıldı!
Parti tabanı da niye adayı belirlemiyor diye isyan başlatmıştı…
Zira ortada halen başkan olan İsmail Arter vardı!
Bir de Erdal Özcenk’e muhalif olan iş insanı Cem Dana unsuru…
Arter son ana kadar direndi, sonra bazı çevreler devreye girince adaylıktan vaz geçti!
Cem Dana’nın ise ki yüzde 10’a yakın oy desteği olduğu iddia ediliyor, halen sessizliğini korumaya devam ediyor…
Dana’nın niye adaylıktan çekildiğini, hangi görüşmeden sonra geri adım attığını biz biliyoruz ama bunu açıklamak bize değil kesinlikle kendisine düşer!
Çünkü bizde hele de siyasetti perde gerisinde yaşanan bazı olaylar hep orada kalmaya mahkumdur…
Dilinizin ucuna kadar gelir ama kelimeler bir türlü dışarıya dökülmez!
Biz de buna genelde süreç ya da konjektür gereği adını veririz…
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Sonuçta şu anda G.Mağusa da iki güçlü hekim olan adayın yarışı son hafta içinde iyice kızıştı…
UBP ve CTP arasında burada kıran kırana bir yarış yaşanıyor!
CTP’nin adayı Süleyman Uluçay da bölgenin sevilen, sayılan isimlerinden bir hekim…
Başkanlık yarışındaki çalışmalarına uzun bir süreden beri devam ediyor!
Diğer bağımsız adayın ise yüzde 5 civarında oy alacağı hesap ediliyor…
Bu arada hafta sonu Özcenk ve Arter’in kucaklaşması da seçmene bir mesaj niteliğindeydi, buna bir de Uluçay’ın arkada gülümseyen duruşu, siyasetin güzel örneklerinden birisi olarak akıllarda kalacak!
İki güçlü aday yarışacak ama bunu da kesinlikle İsmail Arter belirleyecektir…
Hafta sonuna kadar Arter kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyordu!
Kucaklaşma ile yapılan haksızlığı unuttuğunu söyleyebilir miyiz, bize göre kesinlikle hayır…
Ama İsmail Arter’in hoşgörülü ve iyi niyetli kişiliğini de bir yerlere yazmak gerek!
Kim bilir kendisi sandığa gidip bizzat UBP adayına mühür vurabilir…
Ancak asıl mesele Arter’in çevresine etki edip etmeyeceği tartışılıyor!
Olumlu etki ederse Özcenk yarışı önde bitirir…
Arter’in tepkisi olumsuz olursa bu da Süleyman Uluçay’ın işine gelir!
Kim kazanırsa kazansın…
Kazananı şimdiki başkan İsmail Arter belirleyecektir!
Başka hiçbir etken bunun önüne geçemez…
UBP için G.Mağusa olmazsa olmazdır ama sonuçta son sözü bölge insanı söyleyecektir!
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MESAJ KUTUSU
Sayın İsmail ARTER, hafta sonu medyaya da yansıyan kucaklaşma gelişmesi bölgenizde konuşulmaya devam ediyor. Bu arada bir kesim UBP adayına tam destek vereceğinizi söylerken bir diğer kesim ise bunun tam aksi yorumlarda bulunuyor. En iyisi resmi bir açıklama yapın siz de kurtulun onlar da…
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Sayın Aydanur ARAR, CTP Lefkoşa belediye meclis üyesi adaylarından birisi olarak özellikle ziyaretlerde dikkat çekmeye başladığınız konuşuluyor. LTB’den içeri girdiğiniz taktirde aktif siyaset resmen başlayacak ve sırada meclis kapısını zorlamanız gelecek, hayırlı olsun…
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Sayın Ersin TATAR, bazı UBP’li kurmaylar yerel seçimlere artık sayılı gün kala seçim ziyaretlerinden vazgeçmeniz gerektiği yönünde görüş belirtmeye başladı. Sizi bu konuda ikna etmek kolay değil ama bize göre de en azından üç-beş gün bir köşeye çekilirseniz sanki de iyi olacak gibi görülüyor…
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Sayın Narin Ferdi ŞEFİK, Koruçam’da Maria’nın adaylığının iptali konusunda her kafadan ses çıkmaya devam ederken bu konuda tam yetkili olarak söz sırası size geldi. Siyasiler söz düellosu yaparken yargının açıklaması en doğrusu olarak kabul edilecek. Sessiz kalmayı yeğlerseniz de o da sizin bileceğiniz iş artık…
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Sayın Fırat ATASER, bölgenizde son yapılan ama açıklamayan kamuoyu yoklamasında arayı biraz daha açtığınız yönünde bilgiler gelmeye başladı. Bir de dev otel grubu patronlarıyla arayı bozmasaydınız zaferinizi şimdiden ilan etmiş olacaktınız. Bakalım patronlar mı yoksa seçmen mi son sözü söyleyecek, hep birlikte göreceğiz artık…
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Sayın Maria SKOULLOU, Koruçam muhtar adaylığına kabul edilmemenizin asıl nedeni kesinlikle siz değil, bazı yakınlarınızın KKTC sınırları için bazı bölgelere yazdıkları EOKA sempatizanlığı yapan korsan yazılardır. Bunu biraz da empati yaparak düşünmekte yarar görüyoruz…
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Sayın Hasan ÖZTAŞ, son haftaya girilirken biraz düşüşte olduğunuz gözlemleniyormuş. Oysa aylar önce yapılan tüm anketlerde sürekli birinci sırada yer alıyordunuz hayırdır nerede hata yapıyorsunuz acaba? Toparlanmak için hala şansınız var umarız bu şansı kaçırmazsınız…
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Sayın Kufi TULGA, düşüş gösterenler listesinde sizin adınız da üst sıralarda yer almaya başladı. UBP ve CTP adayları şu anda burun buruna yarışıyorlar, önlem almazsanız açılan arayı kapayamayabilirsiniz, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Hasan SADIKOĞLU, yerel seçimlerde neredeyse rakibi olmayan tek adaysınız ama rehavete kapılmayıp son saate kadar çalışma kararı aldığınız konuşulmaya başlandı. Şimdiden hayırlı olsun, bundan böyle sıra verilen sözler iyerine getirmeye kaldı…
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Sayın Aliçetin AMCAOĞLU, Gönyeli belediye başkanlığı için aday sizin oğlan ama görülen o ki ondan daha fazla heyecan yaptınız gibi geldi bize. Ayrıca bu seçim sizin için bir hesaplaşma seçimi de sayılacak değil mi?