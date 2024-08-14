Girne’ye “yap-işlet-devret” modeliyle çok katlı otopark yapımı için çıkılan ihale sonuçlandı. Bir yıl içinde tamamlanması hedeflenen oto park 230 arabaya hizmet edecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran tarihinde Girne Belediyesi tarafından yayınlanan ihaleyi kazanan Paramaribo Turizm Ltd. (Pasha Group) bugün sözleşmeye imza attı.

Çok katlı otoparkı inşa edip, 25 yıllığına işletecek şirket, mesai saatleri içerisinde (08.00-17.00) Girne Belediyesi otopark tarifeleri üzerinden hizmet verecek. Mesai saatleri sonrasında ise şirketin belirleyeceği ücret karşılığında oto park hizmetinden yararlanılacak. Bu ücret, Girne Belediyesi Otopark tarifesinin en fazla 10 katı olabilecek.

-Şenkul: “Güvene dayalı ve kamu yararına iş birliği”

Girne için bir ilk olan çok katlı otopark ihale sürecinde yer alan tüm katılımcı şirketlere teşekkür eden Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bu tip kamu özel ortaklıklarına ülkede ciddi ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Paramaribo Turizm Ltd. şirketinin bugün itibarı ile anlaşmanın gereği olan tüm depozit ve kira ödemelerini yatırdığını ifade eden Şenkul, Girne Belediyesi’nin yeni bir kaynak, Girne’nin ise otopark sorununa bir nebze de olsa çözüm kazandığının altını çizdi.

Bunun ilk proje olduğunu, yakın zamanda benzer ikinci proje için de Kervansaray bölgesinde adım atılacağının altını çizen Şenkul, Girne Belediyesi olarak yatırımcılar üzerinde pozitif bir algı yarattıklarının altını çizerken, şeffaflık ve ilkeler dahilinde ortaya çıkan bu algının, güvene dayalı ve kamu yararına iş birliklerinin ortaya çıkmasını sağladığına işaret etti.