Tatar: Kırgızistan İle KKTC Arasındaki Diplomatik, Ekonomik Ve Siyasi İlişkilerin Gelişmesi Bizi Memnun Edecektir
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil, Küçük Erenköy, Altınova köyü, Ağıllar Köyü’ne elektrik verilemeyecek.
Kaynak: rss