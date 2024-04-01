Girne’de, 23 Mart’ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Büşra Yavuz bugün yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen ve yaya Cihan Yüksel’in ölümü ve Büşra Yavuz (K-21) ile Begüm Döşkaya’nın (K-21) ağır yaralanmaları ile sonuçlanan trafik kazasında, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören yaya Büşra Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

-Ercan Havalimanı’nda bir kişi kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda dün saat 22.00 sıralarında, yurtdışına çıkış yapacak olan S.A.’nın (K-24) valizinde yapılan kontrolde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edilerek, emare olarak alındı.

S.A. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.