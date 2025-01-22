(Kamalı Haber)- Akçiçek köyünde meydana gelen iş kazasının ardından tutuklanan Sert-Kaya Taş Kırma Tesisleri Ltd şirketi direktörü Mustafa Kemal Sergen ile şantiye şefi Hasan Çürük bugün sabah yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 18 Ocak 2025 tarihinde saat 10.50 sıralarında Akçiçek’te, Sert-Kaya Taş Kırma Tesisleri Ltd. şirketine ait şantiye alanı içerisinde işçi olarak çalışmakta olan MD Ali AKBAR’ın sürüş ehliyeti olmamasına rağmen kaya kamyonunu kullanmasına müsaade ettiklerini söyledi. Polis, Akbar’ın şantiye içerisinde kamyon ile dönüş yapacağı sırada toprak yolun solunda bulunan kayaya çarparak direksiyon hakimiyetini kaybedip, toprak yol içerisinde sağ yanına devrilerek ağır yaralandığını belirtti. Polis, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Akbar’ın yapılan muayenesinde beyin kanaması, karaciğer, dalak yırtığı ve boyunda kırık teşhisi ile tedavi altına alındığını, hayatı tehlikesi bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, Akbar’ın 1 Haziran 2024 tarihinden beri söz konusu şirkette çalışma izinsiz çalıştığını belirlediklerini söyledi. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığın kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40’ar bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için KKTC Vatandaşı 2 kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada1 gün polise ispat-i vücutta bulunmaları koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.