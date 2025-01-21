(Kamalı Haber) - Girne’de meydana gelen “katle teşebbüs, ağır yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklanan Ömer Kurtoğlu ile “kanunsuz topluluk” suçundan tutuklanan Ali Orkun Çiçek, Osman Saçar, Orhan Zorkun Teke ve Bora Eker, Ahmet Görkem Akçay , Osman Sedat Güraslan , Mehmet Şanverdi, İlyas Bucak, Miraç Mert Çulha ve Burak Can Alhan bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlı Ömer Kurtoğlu’nun, 18 Ocak 2025 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Girne’de, Raif Denktaş Caddesi üzerinde bir isimli apartmanın ön kısmında, aynı gece "Cheetah" isimli eğlence mekânında aralarında yaşanan tartışma neticesinde, tasarrufunda kanunsuz olarak taşıdığı henüz tespit edilemeyen bıçağı, Cem Sapmaz’ı öldürmek niyetiyle, sağ karın boşluğuna saplamak suretiyle ağır bir şekilde yaralayarak katle teşebbüs ettiğini açıkladı. Cem Sapmaz’ın, önce Girne Akçiçek, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını, iç kanama teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındığını, durumunun ağır olduğunu söyledi. Polis, olay yerinden taksi ile ayrıldığı tespit edilen zanlının aynı gece tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu olayın kalabalık iki grup arasında yaşandığını; Ali Orkun Çiçek, Osman Saçar, Orhan Zorkun Teke ve Bora Eker’in Ahmet Görkem Akçay, Osman Sedat Güraslan, Mehmet Şanverdi, İlyas Bucak, Miraç Mert Çulha ve Burak Can Alhan ile birbirleriyle kavga etmek için, yasa dışı olarak toplanıp kanunsuz topluluk oluşturduklarını açıkladı. Polis, katle teşebbüs olayının da bu kavga esnasında meydana geldiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu eğlence mekânında yaşanan tartışmanın ardından tarafların birbirlerini düelloya davet ettiklerini belirlediklerini açıkladı. Polis, Ömer Kurtoğlu’nun ifadesinde sadece kendisinde değil birçok şahsın üzerinde bıçak olduğunu söylediğini, bu hususun araştırıldığını ifade etti. Polis, olay yerinden taksi ile kaçan Kurtoğlu’nun3-4 yere uğradığını, bu esnada telefon görüşmeleri yaptığını ifade ederek, kimlerle bağlantı kurduğunu araştıracaklarını ifade etti. Polis memuru, soruşturma kapsamında birçok ifade alındığını ve kamera görüntüleri tespit edildiğini açıkladı. Polis, alınacak başka ifadeler olduğunu, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu, katle teşebbüste kullanılan bıçağın arandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlı Ömer Kurtoğlu’nun 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Polis, diğer 20 zanlı hakkındaki soruşturmanın işe tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlı Kurtoğlu’nun 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç, diğer 10 zanlının ise yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat vücut yapmasına, kişi başı 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her birinin 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.