Girne’de meydana gelen kazada bir yaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah 00.15 sıralarında, Karaoğlanoğlu'nda Karaoğlanoğlu Caddesi’nde Mami Discount isimli market önlerinde Murat Çakan (E-35), yönetimindeki ZLC 441 plakalı araç ile dikkatsizliği sonucu o sırada yolu yaya olarak geçen Sevgi Bayoğlu’na (K-59) çarptı. Kazada yaralanan Sevgi Bayoğlu, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.

Öte yandan, bu sabah saat 03.20 sıralarında, Cesur Dinç (E-35), yönetimindeki ST 858 plakalı salon araç ile Lefkoşa’da Yzb Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde İstanbul Perde önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sol kısmında park halinde bulunan UG 079 plakalı salon araca çarptıktan sonra yol içerisinde tavanı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, 172 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu bildirilen sürücü tutuklandı.