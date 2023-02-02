Polisten verilen bilgiye göre dün, saat 09:00 sıralarında, Girne’de Şht. Şakir Cezayir Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin yatak odası içerisinde, muhtemelen çalışır durumda yatak üzerinde unutulan saç kurutma makinesinin aşırı ısınıp şilteyi tutuşturması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndülmüş olup çıkan yangın sonucu, yatak odası içerisinde bulunan muhtelif ev eşyaları ile kıyafetler yanarken, çıkan dumandan dolayı ikametgahın tüm duvarları islenerek zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.