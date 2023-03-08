Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Labit Otham, Najep Alhasanat ve Mahmut Alhasanat dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik şubede görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, önceki gün saat 18.00 sıralarında Labit Otham’ın evine baskın düzenlendiğini ifade etti. Polis, eve yapılan aramada salonda, salonda, yatak odasında 13 gram hintkeneviri, metal öğütücü ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 3 bin TL bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı Labit otham ile o esnada evde bulunan arkadaşı Najep Alhasanat’ın gözaltına alındığını belirtti.

Polis memuru, saat 20.30 sıralarında ise Najep Alhasanat’ın evinde arama yapılmaya gidildiğini, araçtan inip yürümeye başladıkları esnada zanlının narkotik ekibinden M.G.’yi göğsünden iterek kaçmaya çalıştığını ifade etti. Polis memuru, zanlının makul güç kullanılarak yakalandığını, bu esnada düşüp omuzunu kırdığını söyledi. Mustafa Yanaroğlu, Najep Alhasanat’ın Mahmut Alhasanat’la birlikte kaldığı evde yapılan aramada 12 gram hintkeneviri, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edilen 8 bin 500 TL, 400 Euro,300 dolar bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru, evde arama yapıldıktan sonra ekiplerin Mahmut Alhasanat’ın gelmesini beklediklerini, bir süre sonra eve gelen zanlının polisi görünce kaçmaya kalkıştığını ifade etti. Polis memuru, zanlının makul güç kullanılarak yakalandığını ifade etti.

Zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini kaydeden polis, ayrıca aranan bir şahıs olduğunu da belirterek, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.