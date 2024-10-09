(Kamalı Haber)- Girne’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Samuel Osınachı osıta ve Chrısterbel Chıdera Nwaugo bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ahmet Karaosmanoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 08.10.2024 tarihinde 20:10-21:30 saatleri arasında Girne ‘de Semih Sancar Caddesi üzerinde bir apartmanda sakin Samuel Osınachı osıta ve Chrısterbel Chıdera Nwaugo’nun huzurunda yapılan aramada; yaklaşık 100 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir adet hassas terazi, metal öğütücü ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 22400 TL, 700 USD ve 85 Sterlin nakit para tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.