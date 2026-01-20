Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’de Şehit H. Mustafa Sokak üzerinde, saat 12.30’da 19.01.2025 tarihinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı.
Ural Sevem (E-67) yönetimindeki PJ 153 plakalı salon araç, güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun doğu kısmından batı kısmına doğru geçmeye çalışan yaya Leyla Erkasım’a (K-53) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Leyla Erkasım, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sağ bacağında kırık teşhisiyle tedavi altına alındı. Erkasım’ın Cerrahi Serviste müşahede altında tutulduğu bildirildi. Soruşturma devam ediyor.