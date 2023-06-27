Girne’de meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Volkan Özcan (E-26) 204 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZUS 346 plakalı salon araçla yolda seyrettiği sırada, çembere dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada çemberde seyreden Ahmed Nayyef Ismael Al-Nayyef (E-27) yönetimindeki UA 624 plakalı salon aracın önünü tıkayıp çarpışmaya sebep oldu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, ZUS 346 plakalı araç sürücüsü Volkan Özcan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.