TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEP OLMAK

28.07.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir otelde çalışan Girne’de sakin Lahiru Priyadarshana Perera KUMBUKAGE (E-29), jetwash makinesi ile temizlik yaptığı sırada, priz başlığı olmayan jetwash makinesine ait kabloyu, uzatma kablosunun prizine takmaya çalıştığı esnada elektrik akımına kapılması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Yürütülen soruşturma kapsamında M.Ş.(E-56) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU, İLAÇ VE ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET

28.07.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından denetim yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan ZUC 040 plakalı araç sürücüsü M.M.A.(E-25) ve yolcu O.E.O.(E-31) ile F.G.A.(E-24)’nin şüpheli hareketleri sonucu söz konusu araçta yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, ayrıca yine kontrol maksatlı durdurulan ZUV 162 plakalı araç sürücüsü O.I.A.(E-25) ve yolcu A.S.M.(E-28) ile I.D.(E-24)’nin şüpheli hareketleri sonucu, söz konusu araçta yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve satışı yeşil reçeteye tabi olan toplam 9 adet hap tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 28.07.2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Kermiya’da Şehit Turgut Arca Sokak’ta, Yücem ÖZGENER’e ait ikametgahın garajı içerisinde park halinde bulunan KT 111 plakalı salon araçta, muhtmelen aracın arka farlarında meydana gelen kısa devre sonucu söz konusu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın arka bagajı, tamponu, iki lastikleri yanarak zarar görürüken, arka camları ise ısıdan dolayı patlamıştır. Ayrıca oluşan ısıdan dolayı ise, garajın diğer bölümünde park halinde bulunan GJ 880 plakalı aracın sol kelebek camı patlayıp, sol arka kapı ile tavan boyası ve garajın duvar boyaları da zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2. 28.07.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Hüseyin Mavili Sokak’ta, Feriha BİNİCİ’ye ait apartman dairesinin balkon kısmında meydana gelen yangın sonucu, balkonda bulunan muhtelif kumaş parçaları ve boya malzemeleri yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ise balkonun küpeşte camları da kırılmış ve balkon duvarları da islenmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.













3. 29.07.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa’da Maraş Futbol Sahası’nın doğu kısmında bulunan Ümü CABBAR’a ait ağıl içerisinde meydana gelen yangın sonucu, ağılda muhafaza edilen toplam 7 adet rulo balya, 4 adet palet tahta, 2 adet uydu anteni ve fiber banyo yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

29.07.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Gönyeli’de Şahin Konağı Sokak üzerinde, Hüseyin TAYAŞLI (E-29) 172 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ST 335 plakalı araç ile doğu istikamatine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve banket içerisinde bulunan elektrik direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.