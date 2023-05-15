Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de öğrencileri taşıyan serviste meydana gelen cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarından tutuklanan 60 yaşındaki Cavit Dülek bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli Polis memuru Ali Kamalı, zanlı Cavit Dülek‘in 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğa cinsel saldırı' suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının 10 Mayıs’ta Girne-Alsancak güzergahında servise binen öğrencilerden 13 yaşındaki kız çocuğunun bacaklarını okşayarak, cinsel taciz ve cinsel saldırı suçu işlediğini söyledi. Polis memuru, zanlının akabinde servisten indiği esnada aynı kız çocuğunun göğüslerini sıktığını ifade etti. Polis memuru, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını, olay esnasında 30 promil alkollü olduğunun belirlendiğini söyledi. Kamalı, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı hakkında dava dosyası hazırlamak için süreye ihtiyacı, ayrıca benzer suçtan sabıkası olduğunu ve yargılamadan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.