Girne’de çiçek saksısı içerisine gizlenmiş bir adet tabancanın bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan zanlının, otel odasında bir adet tabanca ile canlı mermi ele geçirildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün, Girne’de faaliyet gösteren bir kafenin ön kısmındaki çiçek saksısı içerisine gizlenmiş şekilde bir adet 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve toplam 9 adet canlı mermi bulunmasıyla ilgili polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen M.C.S.(E-26) tespit edilerek tutuklandı.

Akabinde, bahse konu şahsın Girne’de kalmakta olduğu otel odasında yapılan aramada ise, tasarrufunda bir adet 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait iki adet şarjör ve toplam 20 adet canlı mermi daha bulundu.

Polisin soruşturması sürüyor.