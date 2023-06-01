Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de halısaha otoparkında meydana gelen vahim zarar ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mehmet Fırlar, Mehmet Tunç, Samet Çetin, Ahmet Temizüd Ve Umut Arık dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 26 Mayıs 2023 tarihinde saat 22:20 raddelerinde Girne’de, İstiklal Sokak üzerinde bulunan faaliyet gösteren halı sahanın otopark kısmında, Girne’de sakinler zanlılar Mehmet Fırlar, Mehmet Tunç, Samet Çetin, Ahmet Temizüd Ve Umut Arık ile birlikte bir taraf olup, saha içerisinde tartıştıkları gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde; Girne’de sakin V.B’nin vücudunun muhtelif yerlerine gelişi-güzel vurup, ciddi bir şekilde darp ederek, çenesinin kırılmasına sebebiyet vermek suretiyle vahim zarara uğrattıklarını mahkemeye aktardı. Polis V.B’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin Cerrahi servisinde müşahede altına alınmış olup, tedavisinin devam ettiğini yapılan şikayet üzerine zanlıların 27 Mayıs 2023 tarihinde tespit edilerek, mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis zanlıların ifade verdiğini alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gereketiğini ayrıca incelenecek kamera görüntüleri bulunduğundan soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme,zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.