Bahse konu şahsın, yapılan ileri sorgulamasında, 29 Nisan-09 Mayıs tarihleri arasında Girne’de, park halinde bulunan bir araç içerisinde muhafaza edilen 10,000 Stg ve 1,300 TL nakit parayı çaldığı, ayrıca yine park halinde bulunan 2 aracın kaportasını tasarrufundaki sivri uçlu cisimle çizerek, başka 2 aracın camlarını ise taş ile kırarak kasten hasara uğrattığı da tespit edildi.
Girne’de ev açma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili bir kişi tutuklandı
Polis, 16-18 Mayıs tarihleri arasında, Girne’de bölgesinde meydana gelen ev açma ve hırsızlık olayları ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen E.K.'nin (E-32) tespit edilerek tutuklandığını belirtti.
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