Bahse konu şahsın, yapılan ileri sorgulamasında, 29 Nisan-09 Mayıs tarihleri arasında Girne’de, park halinde bulunan bir araç içerisinde muhafaza edilen 10,000 Stg ve 1,300 TL nakit parayı çaldığı, ayrıca yine park halinde bulunan 2 aracın kaportasını tasarrufundaki sivri uçlu cisimle çizerek, başka 2 aracın camlarını ise taş ile kırarak kasten hasara uğrattığı da tespit edildi.