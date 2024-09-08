Girne’de, faaliyet gösteren bir eğlence mekanında düşürülen para cüzdanını çalan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 30 Ağustos’ta meydana gelen olayda bir eğlence mekanında müşteri olarak bulunan zanlı M.C.K.(K-47), başka bir müşteri tarafından düşürülen para cüzdanıyla, içerisinde muhafaza edilen kimlik ve banka kartlarını, sürüş ehliyetini ve 80 TL ile 20 Euro nakit parayı alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, aranmakta olan M.C.K., bugün Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.