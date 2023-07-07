Girne’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşam 21.30 sıralarında, Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde meydana gelen kaza kimliği belirlenemeyen şahsın, plakası meçhul aracıyla sağ şeride geçerek, U dönüşü yapmaya çalıştığı sırada arkasından gelen Tolga Akdemir (E-33) yönetimindeki ZUP 548 plakalı salon aracın önünü tıkayarak, çarpışmaları sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan ZUP 548 plakalı araç sürücüsü Tolga Akdemir ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Aydın (E-28) ile Fatih Gültekin (E-42) Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araç sürücüsü Tolga Akdemir taburcu olurken, yolcular Mehmet Aydın ve Fatih Gültekin ise acil serviste müşahede altına alındı.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturma kapsamında, kazaya sebep olanın HK 371 plakalı araç olduğu ve sürücüsünün ise Muhammet Ali Ergün (E-23) olduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.