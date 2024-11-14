District 135 Kuzey Kıbrıs Lions Yönetim Çevresi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü sebebiyle, diyabet hastalığına dikkat çekmek için farkındalık yürüyüşü ve şeker taraması etkinlikleri düzenledi.

District 135 Lions Kulüplerinden verilen bilgiye göre, İsviçreli Koordinatör Lion Past International Director Robert Rettby ve District 135 Lions Yönetim Çevresi Kurucu Genel Yönetmeni Fikret Şendil’in de hazır bulunduğu diyabet aktiviteleri Girne’de yapıldı.

Yönetim Çevresi Diyabet Komitesi Başkanı Girne Beşparmak Lions Kulübü üyesi Ayçin Akyıldız tarafından organize edilen aktivitelere, Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul'un da destek verdiği belirtildi.

Genel Yönetmen Fikret Şendil ve Koordinatör Lion PID Robert Rettby ile Diyabet Komitesi Başkanı Ayçin Akyıldız, Başkan Murat Şenkul’a teşekkür plaketi takdim etti.

Şeker taraması etkinliğinin de gerçekleştiği diyabet aktivitesi, sağlık sektöründe çalışan Lion’lar tarafından yapıldı.

District 135 Lions Kulüpleri, ardından göz sağlığı ile alakalı bağış aktiviteleri için Lefkoşa’da bulunan Görme Engelliler Derneği ve Rauf Denktaş Görme Engelliler Okulu’nu ziyaret etti.