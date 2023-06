Evrim Kamalı

Girne’de meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili tutuklanan Mehmet Can Korkmaz ile Dayanç Soyadlı yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarılarak, teminata bağlandı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru, 9 Haziran 2023 tarihinde, saat 00.50 sırlarında, Girne’de, aralarında yaşanan tartışma sonucu, Dayanç Soyadlı’nın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla Mehmet Can Korkmaz’ı sağ şakak ve elinden yaraladığını belirtti. Polis, yaralanan Mehmet Can Korkmaz’ın Soyadlı’nın elindeki bıçağı aldığını ve onu kalça, sağ bacak kısmından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığını açıkladı. Polis memuru, olayın ardından Dayanç Soyadlı ile Mehmet Can Korkmaz’ın Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti. Polis, yaralıların, Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındıklarını, tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı. Polis memuru, Korkmaz’ın olayda kullanılan bıçağı kendilerine teslim ettiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Soyadlı’nın 10 bin, Korkmaz’ın 25 bin nakit teminat yatırmasına emir verdi.

Mahkeme ayrıca yaralama suçundan tutuklanan Soyadlı için bir kefilin 200 bin TL, katle teşebbüs suçundan tutuklanan Korkmaz için ise 3 kefilin 200’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına karar verdi.