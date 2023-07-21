Girne bölgesinde alkollü sürücülerin neden olduğu iki kazada üç kişi yaralandı.

Girne-Alsancak ana yolunda dün meydana gelen kazada, alkollü sürücü 35 yaşındaki Yiğit Yılmaz’ın kullandığı otomobil refüje çarparak takla attı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Girne-Alsancak ana yolunun 7-8’inci kilometreleri arasında, Yılmaz, 350 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JT 094 plakalı salon araçla Girne istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle JT 094 plakalı araç karşı şeride geçerek, takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yılmaz, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinden ardından taburcu olduktan sonra tutuklandı.

-Çatalköy’deki kazada iki kişi yaralandı… Alkollü sürücü tutuklandı

Öte yandan bu sabah Çatalköy’de Deniz Sokak'ta 25 yaşındaki Şahin Yeşilel 76 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PN 033 plakalı salon araç ile güneye seyrettiği sırada, ana yol konumundaki Uğur Mumcu Caddesi'ne dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde doğu istikametine seyreden Aylin Ertepınar (K-20) yönetimindeki SE 608 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan PN 033 araç sürücüsü Şahin Yeşilel ve SE 608 plakalı araç sürücüsü Aylin Ertepınar, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Şahin Yeşilel taburcu olurken, Aylin Ertepınar cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

PN 033 plakalı araç sürücüsü Şahin Yeşilel tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.

