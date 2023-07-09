Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne ve Lapta bölgesinde seri şekilde birçok suç işleyen zanlı İlkay Dural tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Dağdelen olayla ilgili bulguları aktardı. Dağdelen huzurda bulunan zanlı İlkay Dural’ın “Emanetçi Tarafından Sirkat, Sirkat” suçlarında methaldar olduğunu belirtti. Polis 6 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Ügemar isimli işletmeye müşteri olarak giren Girne’de sakin zanlı İlkay Dural’ın kozmetik reyonunda bulunan 120 TL değerindeki Slazenger marka 150 mlg. erkek deodorantını, giymekte olduğu şortun içine saklayıp, kasadan ödemeden çıkarmak suretiyle sirkat ettiğini söyledi. Zanlının marketten ayrıldıktan sonra saat 15:20 raddelerinde Karakum Halk Plajında plaj içerisinde denize girdiği için cep telefonunu sahilde bırakan Girne'de sakin M.S.D’ye ait 1,500 TL değerindeki Redmi 9 marka cep telefonunu sirkat ettiğini belirtti.

Polis memuru Mehmet Dağdelen zanlının yine ayni gün saat 21:00 raddelerinde Girne'de, Akçiçek Devlet Hastanesi Dahiliye servisi giriş kısmında, cep telefonunda konuşmak istediği gerekçesiyle, arkadaşı olan Mehmet PARLAR'ın tasarrufunda bulunan 5,000 TL değerindeki Samsung Galaxy A 13 marka cep telefonunu emaneten alıp, geri teslim etmeyerek, sirkat ettiğini söyledi. Polis olayların bilgilerine gelmesi üzerine incelenen kamera görüntülerinden zanlının tespit edildiğini ve 8 Temmuz 2023 tarihinde tespit edilerek, Mahkeme emri gereği tutuklandığını aktardı. Polis zanlının gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini ancak teyit ve tekzip edilmesi gereken ifadesi olduğundan ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.