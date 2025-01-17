Girne ve İskele’de dün meydana gelen iş kazalarında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İskele’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Muhammad Tahır (E-22), inşaat iskelesine çıktığı sırada ayağının kayıp dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düştü.

Söz konusu şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde burun kemiği kırığı teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

- Spiral makinesi omzuna çarpması sonucu yaralandı

Girne’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Murat Doğan (E-32) ise, spiral makinesiyle duvara monteli tahtaları kestiği sırada, makinenin elinden kayıp sol omzuna çarpması sonucu yaralandı.

Doğan, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polisin iş kazalarıyla ilgili soruşturması sürüyor.