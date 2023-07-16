Girne-Tatlısu Anayolu’nda meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, 228 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.30 sıralarında, Bahçeli’de Palm Bay View Sitesi içerisindeki tali yolda, Paul Vincent Dıbblee (E-56) 228 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki US 926 plakalı araç ile dikkatsizce Girne-Tatlısu Anayoluna giriş yaptı ve o esnada anayol üzerinde Girne istikametine doğru seyreden Salih Kavunoğlu (E-49) yönetimindeki GU 986 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan GU 986 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fatma Kavunoğlu (K-80) ve Emine Kavunoğlu (K-39), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındı. US 926 plakalı araç sürücüsü Paul Vincent Dıbblee ise tutuklandı.