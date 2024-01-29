 Girne-Tatlısu ana yolunda üç aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 10.10 sıralarında Girne- Tatlısu ana yolunun 9 ile 10’uncu kilometreleri arasında Esentepe SunValley kavşağı önünde trafik kazası oldu.

Ülvi Deniz (E-60), yönetimindeki UM 486 plakalı beton mikser ile Tatlısu istikametine doğru süratli ve dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada aynı istikamete giden ve trafik nedeniyle yavaşlayan Serap Yıldız (K-26) yönetimindeki GG 207 plakalı salon aracın arkasına çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle savrulan GG 207 plakalı araç trafik nedeniyle yavaşlayan ve önünde olan Noman Riaz (E-31) yönetimindeki TNH 897 plakalı Vito aracın arkasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

 